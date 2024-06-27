Коммерческий директор СК Днепр-1 Вячеслав Фридман сделал заявление относительно будущего команды, подтвердив информацию, что клуб может прекратить свое существование. Также ранее сообщалось, что глава днепрян Юрий Максимов может стать тренером одесского Черноморца.

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Максимов ответил на эти слухи в комментарии для Український футбол: "Мне ничего неизвестно о заявлении Фридмана. Еще об этом не читал. Первый раз слышу о своем переходе в Черноморец. Это неправда. Ждем 1-го числа и информацию от руководства, потом будем решать".

Напомним, СК Днепр-1 по итогам прошлого сезона занял в турнирной таблице УПЛ четвертое место и завоевал право представлять Украину в Лиге конференций (согласно жребию против венгерской Академии Пушкаша во 2-м квалифайраунде).

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