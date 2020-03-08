Максимов объяснил, за счет чего Ворскле удалось дожать Олимпик

Главный тренер полтавской Восрклы Юрий Максимов поделился эмоциями после матча 22-го тура против Олимпика (1:0).

"Лучше пусть будет так. Играли плохо, но выиграли. У нас есть молодые футболисты, которым 19-20 лет, а также более возрастные игроки. Но у нас нет среднего звена, самое главное в футболе.

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Переезд в Мариуполь забрал очень много сил. Видел по лицам футболистов, они вышли опустошенные на этот матч. Нас просто затоптали. Сегодня же было наоборот. Олимпик также боролся за победу, но нам повезло больше за счет нашего старания и желания", – цитирует Максимова официальный сайт Олимпика.

Напомним, в скандальном матче 22-го тура Ворскла минимально переиграла Олимпик. Как следствие, полтавчане после первого этапа с 20 очками заняли девятое место, Олимпик с 18 пунктами – предпоследний.

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