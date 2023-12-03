– Юрий Вильевич, было заметно, что вы были недовольны действиями своих игроков и при счете 1:0. Быстрый гол расслабил команду?

– Да, забили быстрый гол. Руководство было накрывать защитников, но что-то пошло не так. Не понял ребят, что произошло. Они давали защитникам держать мяч, начинать атаки, а сами опустились и дали шанс сопернику контролировать мяч. Игроки «Ворсклы» почувствовали, что они могут играть и потом уже игра перевернулась в другую сторону. Ну что ж, это – футбол. Будем двигаться дальше.

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– Команда играет одним составом уже много матчей.

– Каждый из ребят выходит на поле, чтобы играть. Я доволен теми футболистами, что есть у нас в команде, но такой футбол, что что-то пошло не так. Выигрывали, все было хорошо, но после гола отдали мяч, сели в оборону и пропустили два гола. Скажем, что сегодня был не наш день. До этой встречи ребята играли, как мы планировали. Будем общаться с ними, почему так сегодня произошло. У нас впереди еще один гостевой матч. Скорректируем состав, возможно, ребята уже где-то усилили. Будем думать, – заявил Максимов в комментарии клубной пресс-службе.

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