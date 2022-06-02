"Руководители клуба объясняли свою позицию? Нет. Буквально вчера вечером разговаривали с Лысаком (вице-президент Ворсклы – прим.), но этой темы не касались. О том, что мой контракт с Ворсклой подошел к концу, мне сегодня (разговор состоялся 1 июня – прим.) сказал сосед по даче.

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Жизнь такова, но хотелось бы, чтобы кто-то из клуба со мной связался по этому поводу, спасибо за проделанную работу. Все-таки частица моей жизни прошла в Полтаве. А так выходит, что я узнал это от посторонних людей. Как-то не по-человечески.

Лысак тоже не уточнил по поводу этой ситуации? Я так понимаю, что он ждет какого-то решения от Жеваго (почетный президент Ворсклы – прим.). Я так понял, что никакой конкретики относительно ближайшего будущего клуба нет. Понятно, что сейчас всем не до футбола, в стране идет война. Но если написали на сайте, почему не позвонить мне, не сказать об этом.

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В любом случае жизнь продолжается. Благодарен Ворскле, что для меня были созданы все условия. Не могу сказать, что не расстроен, потому что что-то надеялся. Все же два с половиной года строил команду. Осадок остался от такого расставания.

Когда видел команду в последний раз? 20 или 22 мая. Общался с Лысаком. Он сказал, что ожидает решения Жеваго по поводу того, каким будет бюджет на следующий сезон. Я взял какие-то вещи и вернулся в Киев. Планы? Да ну, какие планы. Был вариант в Азербайджане, но очень не хотелось. В настоящее время на первый план война. Футбол отошел в сторону. Такой бред творится в XXI веке. Кто бы мог вообразить. Переживаю за нашу страну", – рассказал Максимов в комментарии Fanday.

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