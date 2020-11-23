"Мы забили три гола, что для нас редкость. Когда забиваешь три, обычно соперник останавливается, а эта команда бежит и бежит. Такой у них тренер, такая у них и команда. Мы выиграли – и слава Богу. Готовимся к следующей игре.

Ворскла – Колос – 3:0 – видео голов и обзор матча

За счет чего контролировали мяч? Минус один температура – трудно было стоять. Только из-за этого. Каким таймом доволен больше? Первым. Вторым таймом я недоволен. Хотя в первом тайме забили один гол, а во втором – два.

Усиление нападения? Мы сделали некоторые приобретения через Wyscout. По нарезкам посмотрели – один игрок, а когда приезжает – совсем другое. На просмотр никто не хочет ехать, все сразу хотят контракт. Нужно серьезно работать, следить за игроками и приглашать сразу в состав.

Состояние поля? Я утром проснулся и сразу позвонил и спросил: "Накрыли ли на ночь газон?" Увидел, сколько снега выпало. Переживал. Сегодня на утренней тренировке наши трое темненьких фотографировались на снегу, в снежки играли ", – приводит слова Максимова Sport.ua.

Ворскла разгромила Колос в битве за третье место УПЛ и прервала безвыигрышную серию