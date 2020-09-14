"Играли с очень хорошей командой, сплоченной. Это коллектив, который играет вместе на протяжении не одного сезона. Благодарен, что забили в конце первого тайма. Потому что во втором тайме нам было бы еще труднее.

Победа сенсационного лидера УПЛ в видеообзоре поединка Ворскла – Ингулец – 2:0

Могли бы первыми пропустить, вообще проиграть. А так, слава богу, выиграли. Дали некоторым игрокам отдохнуть. Понравилась концовка первого тайма и начало второго тайма. Ингулец играет в короткий и средний пас, сплоченная команда.

Нам нужен обязательно опорный полузащитник. Есть два игрока на эту позицию. Есть Челядин молодой, но еще рано его пускать в бой. А так у нас Пуцлин, Скляр. Пытаемся Пердута в центре наигрывать. У нас все фланговые, а в центральной зоне нужен человек с двумя сердцами, умением отбирать", – поделился Максимов в комментарии YouTube-каналу Ворсклы.

Напомним, Ворскла уверенно переиграла Ингулец (2:0) и временно возглавила турнирную таблицу чемпионата Украины.

Ворскла уверенно победила Ингулец и возглавила турнирную таблицу УПЛ