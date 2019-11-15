Максимов прокомментировал свое назначение главным тренером Ворсклы

Новоиспеченный главный тренер Ворсклы Юрий Максимов рассказал о своих впечатлениях от начала работы с подопечными, а также поделился планами по улучшению игры и результатов команды.

"Главной задачей на тренировке было познакомиться с игроками. Понятно, что на эмоциях каждый хочет себя проявить.

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В дальнейшем посмотрим, будем работать, главное, чтобы было желание. И чтобы в психологическом плане вывести футболистов на новый уровень. Все покажет игра, наш футбол, и результат тоже. Ворскла – команда с именем, мы понимаем, что год назад она заняла третье место, играла в Лиге Европы. Сейчас у всех проблемы, поэтому наша задача – выйти и что-то решать", – подытожил Максимов в комментарии YouTube-каналу Ворсклы.

Напомним, полтавчане не могут одержать победу уже в 9 матчах УПЛ подряд. Ворскла занимает последнюю строчку таблицы, имея в своем активе всего восемь очков.

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