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Максимов назвал главную проблему нынешней Ворсклы

14:20 32 Читати українською
Максимов назвал главную проблему нынешней Ворсклы
Юрий Максимов / ФК Ворскла

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов посетовал на короткую скамейку запасных, не позволяющую его команде достигать нужных результатов.

74’ Дмитрий Топалов
 
Наджееб Якубу 59’
Игорь Пердута 90+4’
59’ Наджееб Якубу
74’ Дмитрий Топалов
90+4’ Игорь Пердута

"Мы уже во втором матче подряд ведем 1:0, и не можем сохранить победный счет. Перестаем играть, садимся назад. В игре с Мариуполем выглядели лучше по сравнению с поединком против Львова.

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Нужно, чтобы футболисты восстановились, потому что у нас не такая длинная скамейка запасных, а тут еще пошли травмы, карточки... Это, пожалуй, наша самая главная на сегодня проблема. У нас обойма из футболистов, в которой лишь 13-14 человек соответствуют уровню основного состава, а их должно быть 25", – цитирует Максимова официальный сайт Ворсклы.

Напомним, в матче 26-го тура полтавчане не сумели удержать победу над Мариуполем и расписали боевую ничью 1:1. Как следствие, Ворскла с 23-ю пунктами занимает десятую строчку, подопечные Александра Бабича набрали 27 очков и остались восьмыми.

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Львов Львов Мариуполь - Ворскла Ворскла Ворскла Мариуполь Мариуполь Юрий Максимов Юрий Максимов
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