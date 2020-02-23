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Максимов назвал главную причину поражения Ворсклы от Динамо

10:17 125 Читати українською
Максимов назвал главную причину поражения Ворсклы от Динамо
Юрий Максимов / Фото из открытых источников

Главный тренер полтавской Ворсклы Юрий Максимов поделился эмоциями после поражения своей команды от киевского Динамо (1:2) в матче 19-го тура УПЛ.

50’ Виталий Буяльский
90+1’ Беньямин Вербич
 
Руслан Степанюк 63’
50’ Виталий Буяльский
63’ Руслан Степанюк
90+1’ Беньямин Вербич

"Приятно за наших футболистов. Они вышли на матч и пытались играть, не уступать в борьбе. Конечно, в психологическом плане обидно пропускать на последней минуте. Если бы мы проигрывали в первом тайме и так и закончили, то я бы не так расстроился. Но мы могли вырвать ничью. Ведем борьбу за выживание, поэтому для нас каждое очко – на вес золота. Футболистам я благодарен. Было видно, что они старались, единственное – где-то уступали сопернику в мастерстве.

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По новичков... Мы брали футболистов на те позиции, которые требовали усиления. Рассчитываем на них. Конечно, хотелось бы взять еще кого-то, но этого не позволяет финансовая ситуация. Хотели убрать шесть человек – четыре ушли, двое остались, потому что не могут найти новый клуб. Чтобы кого-то пригласить, нужно освободить заявочный лист. А те игроки, которых мы пригласили, думаю, помогут команде.

Вылезти из ямы – всегда труднее, чем находиться в середине турнирной таблицы. Футболистами я сегодня доволен. Мы потеряли очко, но в следующей игре можем его заработать", – цитирует Максимова официальный сайт Динамо.

Напомним, Ворскла в первом матче второй части сезона уступила Динамо со счетом 1:2. Подопечные Максимова пропустили решающий гол уже в добавленное время и не смогли удержать ничью.

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Ворскла Ворскла Динамо Киев - Ворскла Динамо Киев Динамо Киев Юрий Максимов Юрий Максимов
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