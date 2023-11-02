"По игре вы всё все видели. Две команды играли на результат. Знаем, что у Руха была длительная домашняя серия без поражений. Кажется, эта игра была для них 13-той – это число стало для нас очень хорошим.

Рух – СК Днепр-1 – 0:2 – видео голов и обзор матча

Главное, что мы это выдержали. Первые 10-15 минут были для нас очень тяжелыми, ведь соперник является силовой и мобильной командой, все ребята физически сильные, не дают легко выходить со своей половины поля. Но наши футболисты все это выдержали, а затем взяли мяч под свой контроль, после чего мы и вели игру.

Хочу сказать, что прошло 11 суток и мы уже четыре матча сыграли. То со второго на третий, то с третьего на четвертый день. Ребята – не роботы и для них тоже должна была быть пауза. Надо было восстанавливаться физически. Однако я доволен тем, как они играли в футбол.

Есть команда – это главное. Ребятам все равно, где играть: дома или в гостях – нет разницы", – цитирует Максимова официальный сайт днепрян.

Напомним, после 12-ти туров СК Днепр-1 идет в турнирной таблице УПЛ третьим, набрав 24 очка. От лидера первенства – Кривбасса – "спортклубовцы" отстают на 2 пункта.

СК Днепр-1 победил Рух благодаря перфомансу Филиппова и Пихалёнка – "спортклубовцы" поднялись на третью позицию в УПЛ