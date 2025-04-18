Главный тренер полтавчан Юрий Максимов готов к радикальным решениям, чтобы как-то встряхнуть свою команду.

"Только вышли – и сразу пропустили гол. Какая-то суматоха была на поле. Непонятно. Проиграли по игре.

Девятка от "полтавского Анри" и дубль Цары в видеообзоре матча Ворскла – Александрия – 1:3

Вопросов к ребятам у меня нет. Они делают то, что умеют. Где-то не хватает мастерства. Были настроены на игру. Понимали, в каком мы положении.

После 0:3 Александрия уже отошла, дала нам играть, но где-то что-то не идет. Хочу сказать, что надо принимать решения. Может, что-то изменится. Проиграли 4 игры подряд. Пообщаюсь с руководством и приму решение", – сказал Максимов в комментарии в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, Ворскла на своем поле проиграла Александрии со счетом 1:3 и осталась на 14-й строчке турнирной таблицы УПЛ.

Александрия удержала победу над Ворсклой, забив трижды за тайм – дубль Цары ухудшил шансы полтавчан на выживание