Юрий Максимов близок к тому, чтобы возглавить Черноморец, сообщает Sport.ua. Стороны достигли согласия по всем условиям сотрудничества. Контракт будет подписан на сезон с возможностью продления еще на год.

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В Черноморце Максимов будет работать со своим тренерским штабом, в который входят Николай Медин, Николай Ищенко и Сергей Ревут. Сейчас ему нужно завершить работу в СК Днепр-1, что находится на грани исчезновения. Контракт Максимова с днепровским клубом действует еще год.

Напомним, что предыдущий тренер Черноморца Роман Григорчук покинул команду и перешел в азербайджанский Нефтчи.

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