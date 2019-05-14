Максимов мог возглавить команду Милевского – Динамо Брест было в шаге от подписания наставника

Украинский тренер Юрий Максимов рассказал о заинтересованности к нему со стороны брестского Динамо.

"Приходили некоторые предложения из Беларуси. Ко мне обращались представители брестского Динамо, но в итоге выбрали другого специалиста.

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Для меня сейчас финансы не на первом месте, хочется работать в команде с конкретными задачами, чтобы руководители понимали тебя, могли вместе переживать неудачи. Я открыт для предложений", – рассказал Максимов в интервью изданию Большой Футбол.

Напомним, в Украине Максимов тренировал такие команды как Оболонь, Кривбасс и донецкий Металлург. Последним местом работы специалиста стала азербайджанская Кешла.

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