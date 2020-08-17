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Максимов: Когда надо было бить пенальти в финале против Динамо, иностранец обоср*лся

16:25 - Читати українською
Максимов: Когда надо было бить пенальти в финале против Динамо, иностранец обоср*лся
Юрий Максимов / Фото из открытых источников

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов рассказал, почему полтавчане попрощались с рядом игроков в летнее межсезонье.

"Поймите сами, футболисты видят, тренер – тем более, кто помогает, а кто нет. Луизао мы хотели бы оставить. Но он в аренде, Порту принадлежит. Он хочет вернуться. Но финансовая ситуация такая, что мы не можем потянуть то, что просит Луизао.

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Может, пройдет время, он спустит до суммы, которую мы можем платить. Но считаю, арендованных лучше не иметь, а чтобы были свои футболисты. Потому что всегда зависишь. Хочешь оставить – а человек уходит уже. Будем рассчитывать на своих.

Выиграли бы финал – остались бы все. Но пенальти тот не забил, второй. Хотя Шехич схватил мяч, когда были с «Олимпиком», а я говорил Луизао бить. Он тогда схватил, не забил, ничего страшного, это же чемпионат. А тут когда надо было решить в финале – иностранец обоср*лся и все", – сказал Максимов в комментарии Футбольному формату.

Напомним, из команды в летнее межсезонье ушли Эдин Шехич, Луизао, Артур, Артем Габелок и другие. Добавим, что полтавчане заняли 10 место в турнирной таблице по итогам прошлого сезона. Первый матч УПЛ 2020/21 Ворскла сыграет с Рухом в воскресенье, 23 августа.

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Теги
Кубок Украины Юрий Юрий Максимов Эдин Эдин Шехич Луизао Ворскла Ворскла
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