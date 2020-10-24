"Положительный ли это результат для Ворсклы? В этой ситуации – да. Играли минут 35 вдесятером. 11 на 11 против Шахтера сложно, а здесь на одного меньше. Понятно, что соперник устал, много сил отдали в матче с Реалом, мысли были о предстоящей встрече с Интером. Для нас эта ничья как победа.

Каштру: В последние 15 минут Шахтер потерял голову

На счет удаления... У Альюна уже была желтая, должен сам понимать. Я не буду кричать в каждом моменте. Он играет на грани фола. Судья первый раз простил. Второй раз – нет. Опять вдесятером очень трудно играть. У нас в третьем матче подряд удаления. Такие моменты, могли бы где-то больше очков заработать. Ничего страшного. Не проиграли – уже хорошо.

Прошли ли мы проверку после удачного старта? У нас столько же больных, как и у Шахтера. Из 70 человек в эту поездку у нас 22 заболели. Кане вообще не тренировался, мы его поставили. Яворский, Ребенок только день тренировались. Мы собирали по чуть-чуть. На замену выходили молодые ребята. Очень положительно, что возвращаемся, команда играет, старается. Я рад за ребят", – сказал Максимов в послематчевом комментарии каналу "Футбол".

Напомним, Ворскла забила первой, однако Шахтер еще до перерыва сумел отыграться. После отдыха полтавчане остались в меньшинстве, но не позволили "горнякам" реализовать численное большинство. Как следствие, Ворскла с 15 пунктами занимает в турнирной таблице УПЛ второе место, Шахтер – с 13 баллами третий.

Ворскла удержала ничью с Шахтером и стала лидером УПЛ – ошибка чемпионов мира стоила "горнякам" победы