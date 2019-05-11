Максимов: Динамо не может позволить себе дома играть спустя рукава

Украинский футбольный тренер Юрий Максимов поделился ожиданиями от матча 28 тура УПЛ Динамо – Заря.

"На первый взгляд, у Зари настрой должен быть выше, ведь подопечным Юрия Вернидуба нельзя проигрывать, а то можно остаться и без четвертого места. Но Динамо не может себе позволить дома играть спустя рукава, поэтому отдам предпочтение "бело-синим", – цитирует Максимова Команда 1.

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Матч Динамо – Зоря состоится сегодня, 11 мая, в 17:00 по киевскому времени на НСК Олимпийский.

Динамо – Заря: анонс матча УПЛ