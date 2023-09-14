"Здесь сильная команда, которая уже успела сделать себе имя. Плюс очень важен для меня фактор города, где когда-то играл. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство моего предыдущего клуба, что отнеслись с пониманием.

Максимов официально стал главным тренером СК Днепр-1

Какие самые важные изменения будут? Самое главное – дисциплина. Ребята должны понимать, что они получают деньги за любимый труд, следовательно должны выходить и выполнять требования. Подготовка к игре с Колосом? Самое главное – увидеть, как тренируются ребята в психологическом плане, их эмоции. А потом будем строить план на игру", – цитирует Максимова официальный сайт СК Днепр-1.

Наставник успел провести первое занятие с командой. Тренировка длилась чуть больше часа – команда выполнила ряд игровых упражнений, а в завершение сыграла непродолжительный матч на все поле.

Максимов попрощался перед СК Днепр-1, яркая победа Карпат-2, двое неудачников до сих пор без очков: Вторая лига