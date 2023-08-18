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Максимов: Бойко не допускал грубых промахов в матче против Аякса

20:34 90 Читати українською
Максимов: Бойко не допускал грубых промахов в матче против Аякса
Юрий Максимов / фото из соцсетей

Экс-главный тренер Кешлы Юрий Максимов прокомментировал поражение Динамо в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Аякса.

"Ничего страшного не произошло, бывает. ТДа, ошибки допускали. Все три гола в ворота киевлян влетели после очевидных промахов. Однако, следует заметить, что у Аякса очень хороший вечер вышел – в ворота соперника влетело все. Фарт в этом матче явно был на стороне Аякса, тут даже говорить не о чем. Вспомните, хотя бы, рикошет от Кадара, после чего счет стал 1:2.

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По первому голу в ворота киевлян? Это не ошибка голкипера. Бойко просто не выручил в том эпизоде. В дальнейшем, считаю, он грубых промахов не допускал.

В защите Динамо действовало как обычно. Каких-то страшных провалов я не заметил. Было, конечно, давление на оборону, сдержать которое непросто, согласен. Результат матча в целом, и судьбу конкретных эпизодов у ворот киевлян, решило лучшее индивидуальное мастерство футболистов Аякса", – цитирует Максимова FootBoom.

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, первые матчи

Аякс - Динамо Киев: Среда 22 августа 2018

Аякс
Матч окончен
3 : 1
Динамо Киев
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Динамо Киев Динамо Киев Лига чемпионов Юрий Максимов Аякс - Динамо Киев Денис Бойко Денис Бойко
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