"Возвращаемся из отпуска 6 января, 11-го запланирован вылет на сбор в Турцию, где сначала акцентируем внимание на физической подготовке, а на завершающей стадии проведем четыре контрольных матча. Спарринг-партнеры еще уточняются. Домой вернемся за неделю до поединка 14 тура – с Рухом во Львове.

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Уже точно можно сказать, что за Ворсклу больше не будет выступать Никита Татарков. С потенциальными новичками сейчас ведутся переговоры. Доукомплектование обязательно будет, но точечное", – поделился Максимов в комментарии meta-ratings.

Отметим, что Ворскла занимает 5 место в чемпионате Украины с 20 пунктами в активе после сыгранных 13 туров.

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