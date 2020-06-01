Максимов анонсировал уход трех игроков Ворсклы по окончании сезона

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов прокомментировал ничью в матче со Львовом и назвал фамилии игроков, которые покинут полтавский клуб в ближайшее время.

"Первый матч всегда трудный. Некоторые футболисты были не в физической форме, некоторые поздно вернулись. Двух хорватов мы ждали долго. Были проблемы и у наших иностранцев – Папу, Якубу и Кане. Им было трудно из-за Рамадана. Они не ели и не пили.

Ворскла – Львов – 1:1 – видео голов и обзор матча

По первому матчу к футболистам замечаний нет. Старались, но где-то не хватило везения. Не использовались моменты, все пошло наоборот. Теперь нужно переварить это все и двигаться дальше.

У Опанасенко была травма, он два месяца лечился. Набирает форму, сыграл 15 минут с Александрией. Трудно войти в такую игру, потому выпускали. У Артура, Габелока и Мартыненко заканчиваются контракты, не рассчитываем на них", – поделился Максимов во время послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Львов и Ворскла расписали ничью (1:1) в поединке 24-го тура УПЛ.

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