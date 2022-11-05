"Вакула поиграл у меня, в еврокубках выходил. Ничего не хочу говорить, но мне не нравятся футболисты, создающие дискомфорт.

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У нас все нормально, а он начинает в квадрате иностранцу указывать: "Слышь, заходи". Я ему сказал: "Помолчи, мы сами разберемся". Есть тренеры, которые должны говорить. Каждый имеет свой характер.

Вакула пришел ко мне, я говорю: "То, что у тебя было, аварии и все остальное – это меня не касается". Я смотрю футболистов на поле. Человеческие черты – на футбольном поле. Я его один раз не поставил, у него обида, и он начинает иностранца в квадрате нагло "бить", – рассказал Максимов в интервью программе "ТаТоТаке".

Напомним, Вакула выступал под руководством Максимова в 2021 году на правах аренды из Шахтера и успел сыграть за полтавчан 6 матчей. В настоящее время Владислав – полноценный игрок житомирского Полесья.

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