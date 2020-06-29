Максимов – о Исенко: Молодец, но теперь он снова третий вратарь

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов призвал 16-летнего голкипера полтавчан Павла Исенко не расслабляться после феерии в Кубке Украины.

"Потянул пенальти, прославился, вывел в финал Кубка... Молодец, но теперь ты снова третий вратарь. Рад, что ощущение меня не подвело. Но сейчас Исенко – третий вратарь.

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Конечно, сейчас финал выходит для Ворсклы на первое место", – рассказал Максимов для программы Профутбол.

Напомним, Ворскла сумела обыграть Мариуполь в серии послематчевых пенальти в полуфинале КУ благодаря сейвам Павла Исенко. В финале Кубка Украины, который состоится 8 июля, полтавчане сыграют с Динамо.

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