В матче 22-го тура Лариса потеряла шанс на ничью на последних минутах, не реализовав пенальти и пропустив в ответ, Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Греция, Суперлига, 22-й тур

Лариса – АЕК – 2:4

Голы: Николиас, 70, Акунья, 80 – Оливейра, 14 (пен.), 43, Альбанис, 90, Шимански, 90+7

Нереализованный пенальти: Муканджо, 90+5 (Лариса)

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Худшая команда греческого первенства принимала на своем поле одного из претендентов на медали – АЕК. В основе Ларисы на поле с первых минут появился экс-защитник Колоса Максим Максименко – для 30-летнего футболиста этот выход стал дебютным в чемпионате (ранее украинец играл только в Кубке страны). Зато у гостей и Дмитрий Чигринский, и Олег Данченко остались в запасе, а Евгений Шахов вообще не попал в заявку.

Уже в начале матча "желто-черные" вышли вперед – Нельсон Оливейра выстрелом с пенальти открыл счет в матче. За две минуты до окончания первого тайма португальский форвард оформил дубль, удачно замкнув навес справа.

На 55-й минуте на поле появился наш Данченко, которому, однако, не удалось помочь АЕКу удержать ворота на замке – Лариса в течение 10 минут забила дважды и восстановила статус-кво. Все шло к боевой ничьей, однако на 90-й минуте Христос Альбанис вывел гостей вперед. Уже в добавленное время Лариса получила право на пенальти, но Бенжамен Муканджо ошибся с точки. Зато свой шанс сполна использовал Дамиан Шимански, поставив жирную точку в матче.

Победа принесла АЕКу 43 очка и подняла на третью строчку турнирной таблицы, Лариса с 9-ю пунктами осталась последней.

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