Максимальный символизм: игрок Наполи U-16 повторил "руку Бога"
В юношеском чемпионате Италии случился незаурядный эпизод.
Наполи U-16 проигрывал по ходу встречи 0:2 от Ромы, а в конце матча сумел забить дважды и сравнять счет. Но последний гол был скандальным.
Промах Короля, "рука Бога" и три желтых карточки: самые большие курьезы на чемпионатах мира
Последние мгновения встречи, подача с углового и гол. Это игрок неаполитанцев выпрыгнул, опередил кипера римлян и переправил мяч в ворота... рукой. Очень похоже на "руку Бога" Диего Марадоны, которой аргентинец забивал в четвертьфинале ЧМ-1986 против Англии.
Символизму голу юного представителя Наполи добавляет еще и тот факт, что зовут его тоже Диего, фамилия же другая – Панцоло. Марадона же больше всего времени в карьере посвятил именно неаполитанцам.