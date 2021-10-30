Наполи U-16 проигрывал по ходу встречи 0:2 от Ромы, а в конце матча сумел забить дважды и сравнять счет. Но последний гол был скандальным.

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Последние мгновения встречи, подача с углового и гол. Это игрок неаполитанцев выпрыгнул, опередил кипера римлян и переправил мяч в ворота... рукой. Очень похоже на "руку Бога" Диего Марадоны, которой аргентинец забивал в четвертьфинале ЧМ-1986 против Англии.

Символизму голу юного представителя Наполи добавляет еще и тот факт, что зовут его тоже Диего, фамилия же другая – Панцоло. Марадона же больше всего времени в карьере посвятил именно неаполитанцам.

Игрок «Наполи» до 16 лет забивает рукой мяч, похожий на мяч Марадоны ... его зовут Диего



(через @OfficialASRoma ) pic.twitter.com/pzcgqU5hF3 - ESPN FC (@ESPNFC) 29 октября 2021 г.