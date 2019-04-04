Максим Белый: Рано поверили в свой успех

Защитник Зари Максим Белый прокомментировал поражение от Динамо (2:3) в 23-м туре УПЛ.

"Если бы мы не забили второй мяч, и не было бы красной карточки в Кадара, возможно, наша команда играла строже, более сконцентрированной. Полностью утратили контроль над игрой. Хотя в первом тайме доминировали и заслуженно выигрывали.

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Динамо нечего было терять. Они все побежали вперед. Где-то мы допустили ошибку в первом пропущенном мяче. Наша любимая игра – контратаки, а сами пропустили гол именно после контратаки. Плюс – исполнительское мастерство Цыганкова... Наша команда плохо провела второй отрезок второго тайма. Наверное, мы расслабились. После второго мяча поверили в свой успех. Как оказалось – рано поверили.

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Юрий Вернидуб сказал, что если мы хотим быть классной командой и расти в профессиональном плане, то не имеем права отпускать такие игры даже с такими грозными соперниками", – сказал Белый в комментарии официальному сайту ФК Заря.