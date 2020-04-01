Макси Родригес признался, как пошел на обман Бенитеса ради трансфера в Ливерпуль

Бывший вингер Ливерпуля и Атлетико Макси Родригес вспомнил, как переходил из Мадрида на Туманный Альбион.

"Я был очень рад в Атлетико, потому что я был капитаном и знал город, но я всегда сходил с ума от английского футбола. Бенитес сказал мне, что очень важно, чтобы все говорили на английском в раздевалке.

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Он спросил меня, могу ли я, и я ответил: "да", чтобы быть спокойным. Конечно, я не хотел, чтобы трансфер сорвался. Мы приехали в Англию, и у меня должна была быть пресс-конференция. Бенитес сказал, что он начнет, и тогда я продолжил за ним.

Именно тогда я схватил его и сказал ему: "Рафа, мне нужно признаться: я не владею английским языком. Единственное, что я могу сказать, это привет. Я не хотел, чтобы трансфер сорвался". Он ответил: "Нет, ты просто су**н сын", – рассказал Макси в прямом эфире Instagram в разговоре с Хуаном Сорином.

Напомним, Макси Родригес перебрался в Ливерпуль в 2010 году, и успел сыграть за мерсисайдцев 73 матча и отличиться 13 голами.

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