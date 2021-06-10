Макрон поставил Бензема в пример для иммигрантов перед Евро-2020
19:29 - Читати українською
Президент Франции Эммануэль Макрон восхищается форвардом Реала.
"Для многих французов Бензема, прежде всего, великий футболист, и я говорю это не только из-за его успехов в Лионе. После его отъезда в Испанию, за ним пристально следили все фанаты.
Дешам раскрыл детали травмы Бензема перед Евро-2020
Я считаю, что он – образец успеха для многих молодых людей иммигрантской происхождения", – цитирует слова Макрона RMC Sport.
Напомним, Карим является французом с алжирским корнями. С 2015-го форвард не вызывался в сборную из-за секс-скандала. Только перед Евро-2020 Дешам решил пригласить звезду Реала.
Євро-2020: Бензема заліпив єдину дірку Дешама, Роналду на чолі зірок АПЛ, неоптимістичні проводи Льова – прев'ю групи F
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter