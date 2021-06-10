"Для многих французов Бензема, прежде всего, великий футболист, и я говорю это не только из-за его успехов в Лионе. После его отъезда в Испанию, за ним пристально следили все фанаты.

Дешам раскрыл детали травмы Бензема перед Евро-2020

Я считаю, что он – образец успеха для многих молодых людей иммигрантской происхождения", – цитирует слова Макрона RMC Sport.

Напомним, Карим является французом с алжирским корнями. С 2015-го форвард не вызывался в сборную из-за секс-скандала. Только перед Евро-2020 Дешам решил пригласить звезду Реала.

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