Макрон посетит матч Франция – Марокко
20:03 - Читати українською
Эммануэль Макрон прибыл в Доху во второй половине дня.
Президент Франции Эммануэль Макрон будет присутствовать на стадионе Аль-Байт сегодняшним вечером, когда сборная Франции сразится с Марокко за место в финале чемпионата мира 2022 года. Об этом информирует L'Équipe.
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Однако сразу после мероприятия Макрон намерен вернуться обратно в Европу. Он не задержится в Катаре из-за участия в брюссельском саммите в четверг, 15 декабря.
Макрон снова прилетит в Катар в случае выхода сборной Франции в финал ЧМ-2022.
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