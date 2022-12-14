Эммануэль Макрон прибыл в Доху во второй половине дня.

Президент Франции Эммануэль Макрон будет присутствовать на стадионе Аль-Байт сегодняшним вечером, когда сборная Франции сразится с Марокко за место в финале чемпионата мира 2022 года. Об этом информирует L'Équipe.

"Поддержите Францию в полуфинале ЧМ-2022?": Макрон потроллил премьер-министра Великобритании перед исторической дуэлью

Однако сразу после мероприятия Макрон намерен вернуться обратно в Европу. Он не задержится в Катаре из-за участия в брюссельском саммите в четверг, 15 декабря.

Макрон снова прилетит в Катар в случае выхода сборной Франции в финал ЧМ-2022.

Франция – Марокко: анонс полуфинал ЧМ-2022