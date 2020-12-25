"Как они играют сейчас, как прессинговали Эвертон (2:0) в первые 30 минут... Они полностью переиграли Лидс (6:2) – превзошли их по физике. Мало кому удается так играть с Лидсом.

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У них есть игроки, они набирают форму. Я слышал, как Сульшер говорил о том, как улучшается их физическая форма – этого не было в начале сезона. При этом это качественные игроки, у них есть цели. Они могут выиграть любой матч. Поверьте мне, МЮ – настоящий претендент на чемпионство", – цитирует Макларена Talk Sport.

После 14-ти туров Манчестер Юнайтед расположился на третьей строчке – отставание от первого Ливерпуля составляет 5 пунктов. Уже завтра МЮ будет противостоять Лестеру в битве за второе место, начало в 14:30.

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