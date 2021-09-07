23-летний американец имеет проблемы с питанием. Игрок никак не может отказаться от гамбургеров и картофеля фри, информирует Juventus News 24 со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Ювентус может продать Маккени после трансфера Локателли

Маккенни в Турине пользуется услугами шеф-повара Патрика Конторно, который, к слову, обслуживает Миралема Пьянича и Дугласа Косту. Несмотря на это, побороть вредную привычку Вестону пока не удалось. В Ювентусе знают о ситуации и недовольны этим.

Стоит заметить, что подобные проблемы имеет игрок мадридского Реала и сборной Бельгии Эден Азар. Нередко из-за пристрастия к фастфуду вингер набирает лишний вес.

Напомним, Уэстон Маккенни только весной стал полноценным игроком Ювентуса, ведь "Старая синьора" выкупила его контракт у Шальке после годичной аренды.

ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021