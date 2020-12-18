Игрок Ювентуса получил индивидуальную награду и это не Криштиану Роналду.

В США признали хавбека Ювентуса Уэстона Маккени лучшим футболистом страны в 2020 году, сообщает ESPN.

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22-летний талант набрал 44% голосов респондентов. На второй строчке в этом рейтинге расположился полузащитник Челси Кристиан Пулишич – 27%. Замыкает тройку лучших американских игроков защитник Барсы Сержиньйо Дест (14%).

Напомним, Ювентус арендовал у Шальке Маккени на сезон. Хавбек успел провести в Серии А уже 8 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.

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