Американец отличился в матче против Болоньи (2:0), после чего начал размахивать мнимой волшебной палочкой. Аналогии с культовым персонажем фильмов и книг Гарри Поттером напрашивались.

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"Я большой фанат Гарри Поттера, даже имею тату с ним на руке. Считайте, что я применил магическое заклинание", – пояснил празднование сам Маккени.

Добавим, что хавбек летом перешел из Шальке в Ювентус на правах аренды. Уэстон стал одним из ключевых игроков в команде Пирло – 21 матч, 4 гола и 2 ассиста.

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