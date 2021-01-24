Маккени отпраздновал гол в стиле Гарри Поттера – хавбек Ювентуса объяснил фокус
Полузащитник Ювентуса Уэстон Маккени придумал довольно оригинальный метод празднования голов.
Американец отличился в матче против Болоньи (2:0), после чего начал размахивать мнимой волшебной палочкой. Аналогии с культовым персонажем фильмов и книг Гарри Поттером напрашивались.
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"Я большой фанат Гарри Поттера, даже имею тату с ним на руке. Считайте, что я применил магическое заклинание", – пояснил празднование сам Маккени.
Добавим, что хавбек летом перешел из Шальке в Ювентус на правах аренды. Уэстон стал одним из ключевых игроков в команде Пирло – 21 матч, 4 гола и 2 ассиста.
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