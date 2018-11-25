Маккарти возглавит сборную Ирландии вместо Мартина О'Нила

Бывший наставник английских Миллуолла, Сандерленда, Вулверхэмптона и Ипсвича Мик Маккарти вскоре станет новым главным тренером сборной Ирландии.

59-летний специалист сменит на тренерском мостике "Зеленой армии" Мартина О'Нила, сообщает The Guardian.

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Маккарти имеет возможность во второй раз поработать с национальной командой. Он уже тренировал ирландскую сборную в 1996-2002 гг. и сумел вывести команду на ЧМ-2002. Тот турнир сборная провалила, а главной причиной этого стал конфликт тренера с главной звездой того времени – капитаном Манчестер Юнайтед Роем Кином.

Должность главного тренера сборной Ирландии стала вакантной после того, как Мартин О'Нил покинул команду после неудачных результатов в Лиге наций 2018/19. Ирландцы в группе со сборными Дании и Уэльса заняли последнее место и вылетели в дивизион C.

Мик Маккарти находится без работы с апреля, когда покинул клуб Чемпионшипа Ипсвич. Ранее он тренировал Сандерленд и Вулверхэмптон, с которыми выигрывал Первый дивизион. По информации издания, опытный специалист будет работать со сборной 2 года, а после Евро-2020 его сменит Стивен Кенни – ныне тренер сборной Ирландии U-21.

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