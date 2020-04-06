Маккарти покинул сборную Ирландии из-за переноса Евро-2020 – экс-игрок Челси вошел в новый тренерский штаб

Национальная команда Ирландии получила нового тренера. В новом тренерском штабе не обошлось без известных имен.

Мик Маккарти, который возглавлял национальную команду, покинул сборную Ирландии. Его контракт действовал до 31 июля 2020-го, но из-за переноса чемпионата Европы на следующий год тренер решил досрочно покинуть свой пост, передает Футбольная ассоциация Ирландии.

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Его преемником стал Стивен Кенни, который возглавлял молодежную сборную Ирландии. Одним из ассистентов станет Демьен Дафф, который в свое время выступал за Челси, Ньюкасл и Фулхэм. Джон О'Ши – экс игрок Манчестер Юнайтед – вошел в тренерский штаб молодежной сборной.

Напомним, сборная Ирландии не вышла на Евро-2020 по итогам отборочного этапа. В полуфинале плей-офф британцы сыграют против Словакии.

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