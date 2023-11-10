Маккаби Тель-Авив – Заря: израильтяне определились с приоритетным местом проведения домашнего матча Лиги конференций
Перенесенный матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций между Маккаби Тель-Авив и Зарей может состоятся в Сербии или на Кипре
Отложенный матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций между Маккаби Тель-Авив и Зарей может состояться в Сербии. Об этом пишет польский журналист Петр Шлонка в своем Telegram-каналы.
Заря – Маккаби Тель-Авив – 1:3 – видео голов и обзор матча
Маккаби Тель-Авив хочет провести матч с Зарей в Сербии. Скорее всего, в Белграде (один из небольших стадионов) или на стадионе, где Чукарички проводят свои матчи в Лиге конференций.
Кипр также является одним из вариантов, но по состоянию на вчера большинство признаков указывает на Сербию", – отмечает источник.
В преддверии, 9 ноября, Заря и Маккаби Тель-Авив сыграли в четвертом туре Лиги конференций. Победа в этой игре израильтяне (3:1). Пока команда Кривенцова имеет в своем активе 4 турнирных пункта.
Заря проиграла Маккаби Тель-Авив и потеряла 2 место группы Лиги конференций – гол пяткой, подвиги кипера и беда в защите