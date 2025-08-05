Маккаби Тель-Авив победил Хамрун (2:1) в третьем раунде квалификации Лиги Европы. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Квалификация Лиги Европы, 3-й раунд

Хамрун Спартанс – Маккаби Тель-Авив – 1:2

Голы: Коффи, 71 (пен) – Ревиво, 79, Мадмон, 90+6

Шахтер понес серьезную потерю перед матчем Лиги Европы

Хамрун достаточно активно начал игру и уже к 13 минуте пытался создавать моменты у ворот соперника. Маккаби по большей части проводил время в обороне. Защитники клуба из Тель-Авива постоянно допускали ошибки, которые приводили к опасным полумоментам. Хамрун время от времени зарабатывал стандарты. Несмотря на то, что мальтийцы выигрывали борьбу на втором этаже, никак не удавалось точно пробить.

Во втором тайме особо не изменился рисунок игры. Правда, фанаты все же увидели голы. Сначала Асанте Гробу ошибся, что заставило Сиссоко фолить. Судья указал на отметку. Коффи хладнокровно пробил.

Восемь минут понадобилось Маккаби, чтобы отыграться. Сработала замена. Давида подал угловой, мяч попал к Ревиво, который почему-то остался без опеки защитников. 1:1! Чудо случилось в компенсированное время. Передача от партнера вывела Мадмона один на один с голкипером Хамруна. Тот без проблем забил. 1:2! Маккаби делает шаг к следующему раунду.

Стоит заметить, что победитель этой пары будет соперником Динамо, если киевляне не пройдут Пафос.