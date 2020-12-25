Греческий наставник Гиоргос Донис больше не будет работать в израильском клубе.

Соперник донецкого Шахтера в 1/16 Лиги Европы – Маккаби Тель-Авив – объявил об уходе главного тренера Гиоргоса Дониса и его штаба, сообщает официальный сайт израильской команды.

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Командой пока что будет руководить Патрик ван Леувен. Интересно, что этот специалист хорошо знаком "горнякам" – в свое время он работал директором академии Шахтера. К слову, Маккаби Т-А идет на 3-м месте в чемпионате Израиля, отставая от лидера Маккаби Хайфа на 8 очков.

Напомним, Шахтер встретится с израильским клубом в 1/16 финала Лиги Европы. Первый поединок команда Луиша Каштру проведет 18 февраля на выезде, ответный матч – через неделю, 25 февраля.

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