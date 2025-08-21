Шовковский прибегнул к репрессиям

После поражения от Пафоса всегда спокойного Александра Шовковского прорвало. Тренер говорил о необходимости усиления во всех звеньях и удивлении от игры подопечных. Еще в первом тайме на Кипре он заменил Дубинчака, у которого третий подряд тайм оказался провальным – а при формировании состава на Маккаби тренерский штаб заменил сразу шестерых футболистов, которые стартовали неделю назад.

От той основы остались только Нещерет, Михавко, Шапаренко, Ярмоленко и Ванат. Возможно, остался бы и Попов, однако у Дэна проблемы с икроножной мышцей. Решение очень смелое, но столь масштабные перестановки объясняются не только репрессиями – они стали следствием тактического анализа.

Прежде всего, в глаза бросалось наличие Михайленко в опорной зоне, ведь без него Динамо порвали на контратаках. Пара Шапаренко-Пихальнок, в свою очередь, наигрывалась еще на сборах, так что ничего критичного здесь не случилось. Тем более, что Буяльский провалился с Пафосом.

Вивчаренко же должен был добавить оборонительной надежности слева, а отсутствие Дубинчака намекало на упрощение игры в атаке. Позиционные ротации на левом фланге с комбинациями между линиями не сработали на Кипре, поэтому Динамо собиралось использовать беготню и кроссы. Кабаев в таком футболе тоже не нужен.

Первые полчаса – катастрофа

Это уже третий подряд матч еврокубков, в котором Александр Шовковский продемонстрировал серьезную работу по формированию состава и идей, на которые будет опираться игра. Под этим лейт-мотивом проходили и сборы – одна и та же обойма в 14-15 игроков часто меняла формации и экспериментировала. Вот только все эти попытки не приносили желаемого эффекта...

Стартовая 25-минутка против Маккаби не стала исключением. Киевляне выглядели не менее ужасно, чем с Пафосом. Те же проблемы билд-апа под прессингом, те же панические пасы на Нещерета и не менее панические выносы, то же количество пространства для соперника – и то же количество моментов. Тель-авивцы на этом отрезке могли забивать пять раз.

Израильтяне должны были забивать уже на 8-й минуте, когда Белич отобрал мяч у Биловара и сбросил его Перетцу. Дор оказался в свободной зоне в штрафной, однако Нещерет вовремя сократил дистанцию и парировал выстрел Дора!

На 12-й же минуте Маккаби праздновал взятие ворот. Маккаби провел атаку с фланга на фланг, спокойно распасовываясь между линиями. В завершении эпизода Перетц откатил Ехескеля и пошел открываться за спину Караваева – туда пошла проникающая передача. Дор принял сферу и с левого края штрафной вколотил в ближний. 1:0!

Каскад ошибок перед собственной штрафной площадкой привел к двум ударам на 17-й и 19–й минуте (не считая ряд заблокированных). Давида пробивал с линии в дальний угол, но не очень сильно, а вот Мадмон с острого угла пытался попасть под перекладину – в обоих случаях выручил Нещерет. Еще через три минуты Давида сместился с правого фланга и зарядил в левую девятку, однако Динамо спасла стойка.

Динамо ненадолго проснулось и даже отыгралось, а затем сделало заявку на вылет из ЛЕ

В середине первого тайма игра начала выравниваться. Маккаби несколько увлекся давлением на киевлян, потеряв баланс и пропустив несколько фирменных контратак "бело-синих". В частности, на 27-й минуте Ярмоленко запускали вперед, а тот качнул защитника и пробил с линии штрафной площадки. Выстрел накрыли.

Еще через две минуты Ванат получил классный пас за спины в штрафную, развернулся и сбросил мяч Караваеву. Александру тоже удалось отдать точный пас в периметр – а затем Ванат выполнил финт и пробил с правого края. Мяч прошел в метрах от дальней стойки.

На 32-й же минуте дело дошло до гола Динамо! Героем стал Волошин, который открылся под разрезной пас Ваната на правый край штрафной. Не долго думая, Назар вколотил под ближнюю – 1:1!

Показательно, что эта атака прошла после успешного контрпрессинга на чужой половине и ряда открываний между линиями. Предыдущая же атака стала возможной благодаря классно выходу из-под прессинга. Через две минуты после гола киевляне еще и раскатали фантастическую комбинацию на скорости, с выводом Ярмоленко под удар – впрочем, лайнсмен заметил офсайд. Был и удар Пихаленка с линии штрафной, однако получилось слабенько.

Оказывается, что Динамо может так играть, а Маккаби никакой не монстр.Это дарило надежду на хорошее продолжение. Вот только "бело-синие" могли пропустить второй раз еще до перерыва – это Ревиво сместился в центр и метров с 18-ти вколотил под перекладину. Нещерет спас.

Команды отправились отдыхать при ничейном счете. Было очевидно, что Динамо все же до саги переломить ход встречи, однако всего через пять минут после возобновления игры случилась катастрофа. Даже иронично, что ее принес левый защитник – Вивчаренко срезал Егезкеля в подкате и получил прямую красную карточку. Подопечные Александра Шовковского остались в меньшинстве.

Александр Шовковский сразу же провел замены, выпустив Бражко и Попова (вместо Пихаленка и Ярмоленко), однако этот ход не помог удержать необходимый результат. Маккаби после небольшой раскачки пошел вперед и забил уже на 58-й минуте – это Давида вырезал передачу с правого фланга в штрафную. Пас прошел между Караваева за спину Михайленко, откуда последовал прострел на дальнюю. Никто его не перехватил. Ехескель замкнул в пороге с метра. 2:1!

На 69-й же минуте дело дошло и до 3:1. Перетц спокойно открылся под пас в зону между центрбеками, оказался перед Нещеретом и остановился, убрав с пути набегающего сзади Попова. И пробил мимо обоих – 3:1.

Израильтяне должны были и разгром устраивать. Настоящим героем Динамо стал Нещерет, который выполнял целую гору сейвов. Причем удары наносили с близкого расстояния, а иногда проходили и добивания. Именно его стараниями "бело-синие" могли закрутить интригу в компенсированное время, когда Михавко замыкал навес с углового – сфера прошла рядом с дальней штангой.