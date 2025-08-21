Клубов, вынужденных играть свои домашние матчи еврокубков в третьих странах, становится все больше. Тель-авивский Маккаби из-за войны на Ближнем востоке примет Динамо в Сербии, на стадионе ТСЦ Бачка-Тополы. Тренер израильтян – Жарко Лазович – выводил этот клуб в квалификацию ЛЧ, поэтому местные фанаты будут поддерживать именно его команду.

Маккаби Тель-Авив – Динамо: где смотреть матч квалификации Лиги Европы – доступна бесплатная трансляция

Если бы на этом все проблемы киевлян и завершились, то было бы супер, но это не так. Провал с Пафосом вынес печальный вердикт подопечным Александра Шовковского. Нынешнее Динамо не может гарантировать положительного результата даже с соперниками уровня чемпионата Кипра – если же у такого оппонента есть хороший прессинг и компактный блок, то шансы на успех "бело-синих" стремительно падают вниз.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч плей-офф кваліфікації Ліги Європи між тель-авівським Маккабі та Динамо. Коефіцієнт на перемогу ізраїльтян – 2,68. На тріумф киян фахівці дають 2,65.

С Пафосом произошел тотальный развал, но первой его предпосылкой стала паника защитников под высоким давлением. Динамо прямо сейчас не может похвастаться эффективным билд-апом.

Пока что Маккаби не кажется коллективом, способным систематически рушить чужие розыгрыши от ворот – вот только про Пафос перед первым матчем тоже так не играл. Да что там Пафос? Даже Эпицентр отказался от "автобуса" и высоко прессинговал Динамо, причем это даже работало некоторое время. Ворскла, которая вылетела в предыдущем сезоне, тоже эффективно давила на защиту киевлян.

И даже Хамрун едва не забил "бело-синим" после прессинга! Словом, уже и команды уровня Первой лиги поняли, как заставить паниковать основу чемпиона Украины. Очевидно, что Маккаби тоже попробует. Хочется надеяться, что тель-авивцы окажутся не столь эффективными, как предыдущие соперники.

Еще одной проблемой Динамо стали позиционные атаки. Они прослеживались со сборов, а сейчас уже стали фактом. Команда Александра Шовковского способна выдать прекрасный матч в вертикальном футболе, играя через атаку глубины – то есть, через забросы под рывки Ванату или вингерам. Правда, Владислав провалился в обоих матчах с Пафосом, однако хорошие открывания были.

Это – большой плюс, ведь Пафос прошел Маккаби именно благодаря убийственным контратакам. Пространство у киевлян должно быть. А что делать, когда соперник его не предоставляет, да еще и внимательно следит за твоими лидерами? Пока что чемпионы не предоставили ответа.

Казалось, что во втором матче с Пафосом киевляне продемонстрируют мощь, выставив максимально основной и суператакующий состав – с хавбеками-интеллектуалами, способными работать между линиями. На практике же получили вагон контратак и почти ничего не создали. Тоже самое было и с Вересом, и в "домашке" с киприотами.

Говорить о регулярных ошибках защитников практически в любых ситуациях уже даже нет смысла. Такой уж уровень у футболистов. Такой уж уровень комплектации. Придется сидеть на валидоле, ведь Маккаби имеет ряд очень интересных исполнителей в своем составе. Вообще, под руководством Жарко Лазетича выступает более 15 сборников.

Такие футболисты, как Рой Ревиво, Дор Перетц и Рой Мишпати могли промелькнуть в трансляциях еврокубков или матчей сборных – опыт на этом уровне у них значительный. Неманья Стоич и Кристиан Белич выступали за Сербию, причем последний пришел из нидерландского АЗ. Центрбек Камара играет за Гвинею, а за его плечами 180 матчей в Янг Бойз. Главной же звездой был Турджеман, который провел 20 голов в предыдущем сезоне и забивал Хамруну, однако Дора уже продали в МЛС.

Словом, коллектив серьезный. Ценник состава в 30 млн евро не должен вводить в заблуждение. Тем более, что Пафос имел более дешевую заявку. Из позитива в игре тель-авивцев следует отметить результативность – в 18 из последних 19-ти поединков они забивали хотя бы раз. В том же противостоянии с киприотами именно Маккаби играл лучше, неплохо комбинируя и создавая хорошие моменты.

Правда, у израильтян прослеживаются проблемы в обороне. В семи последних матчах команда непременно пропускала, хотя в шести из них – не более одного гола. Даже Хамрун Спартанс создал для них серьезные трудности, заставив отыгрываться и забив два гола (плюс, был нереализованный пенальти). Защитники Жарко Лазовича явно не любят силовой футбол, часто уступая в единоборствах и спринтах.

Кажется, прошить такую защиту динамовцам по силам. Маккаби пока выглядит сереньким коллективом, для которого выход в Лигу Европы – это слишком жирно. Правда, нынешнее Динамо не способны гарантировать ничего. Не следует удивляться, если сегодня снова произойдет фиаско.

Но почему-то в вылет "бело-синих" не верится. При всех проблемах и ограниченности состава, в вылете от Пафоса можно найти и тактические неудачи. Тренерскому штабу не удалось найти баланс между атакой и обороной – схема с двумя опорниками, без Буяльского и без левого вингера оставляла команду без дополнительных открываний, а суперагрессивная модель не выдержала контригры. За неделю этот нюанс можно исправить, поигравшись с кадровым наполнением стартовой одиннадцатки.

Легко сегодня не будет. Украинским командам еще долго не будет легко на международном уровне, но тель-авивцам сейчас не легче. У них тоже тяжелая логистика, а игровой тонус даже слабее – израильский чемпионат еще не стартовал. Лидеры Динамо тем временем отдыхали, наблюдая за выносом Эпицентра из банки, поэтому кондиции у наших футболистов точно должны быть лучше.

Кадровая ситуация

Травмированы: Рубчинский (Динамо)

Не сыграют по другим причинам: Брагару (рождение ребенка), Супряга (арендован Эпицентром)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Маккаби Тель-Авив – Динамо

Маккаби Т-А: Мишпати – Асанте, Стоич, Шломо, Ревиво – Шахар – Патати, Сиссоко, Перетц, Мадмон – Николаесу

Динамо: Нещерет – Тимчик, Попов, Михавко, Дубинчак – Михайленко – Ярмоленко, Буяльский, Шапаренко, Кабаев – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – тотал больше 2,5, победа Динамо

Да, квалификация Лиги Европы/Лига конференций – это турнир, где Динамо играет с равными себе. В лучшем случае. Здесь может случиться любой результат, но состав у киевлян точно не хуже заявки израильтян. Чемпионы Украины могут и должны победить – даже израильтяне это понимают.

Динамо несколько свежее в физическом плане и значительно мощнее в силовом футболе. Ошибок в обороне тель-авивцев тоже очень много. Все это позволяет рискнуть и поставить на победу "бело-синих", однако вряд ли подопечные Александра Шовковского обойдутся без пропущенных голов. Не верится.