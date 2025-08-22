Удаление Вивчаренко в видеообзоре матча Маккаби – Динамо – 3:1
Динамо проиграло Маккаби (Тель-Авив) в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы (1:3). Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".
Как и Полесье с Шахтёром, Динамо также пропустило первым в своём еврокубковом матче четверга - Дор Перец забил киевлянам уже на 12-й минуте. Назару Волошину удалось сравнять счёт – он открылся под разрезной пас Ваната и вколотил мяч под ближнюю штангу.
Динамо в меньшинстве проиграло Маккаби, пропустив три гола – киевляне близки к вылету в Лигу конференций
Однако после перерыва все старания украинской команды были сведены на нет удалением Константина Вивчаренко. Он срезал Егезкеля в подкате и заслуженно получил прямую красную карточку. Маккаби реализовал своё численное преимущество – Сагив Йехезкель вывел израильтян вперёд, а Дор Перец оформил дубль.