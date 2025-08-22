Как и Полесье с Шахтёром, Динамо также пропустило первым в своём еврокубковом матче четверга - Дор Перец забил киевлянам уже на 12-й минуте. Назару Волошину удалось сравнять счёт – он открылся под разрезной пас Ваната и вколотил мяч под ближнюю штангу.

Динамо в меньшинстве проиграло Маккаби, пропустив три гола – киевляне близки к вылету в Лигу конференций

Однако после перерыва все старания украинской команды были сведены на нет удалением Константина Вивчаренко. Он срезал Егезкеля в подкате и заслуженно получил прямую красную карточку. Маккаби реализовал своё численное преимущество – Сагив Йехезкель вывел израильтян вперёд, а Дор Перец оформил дубль.