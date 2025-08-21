В четверг, 21 августа, Динамо в рамках 4-го раунда квалификации второго по силе еврокубка на выезде сыграет с израильским Маккаби. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Маккаби Тель-Авив – Динамо состоится сегодня, 21 августа. Стартовый свисток на стадионе TSC Arena в сербском городе Бачка Топола прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Маккаби Тель-Авив – Динамо: УЕФА назначил арбитров на матч киевлян – Рефери был свидетелем поражения украинского клуба

Где смотреть Маккаби Тель-Авив – Динамо? Игру в прямом эфире будет транслировать телеканал "2+2". Также посмотреть поединок можно на Киевстар ТВ.

К слову, жребий дважды сводил украинскую и израильскую команды между собой – в сезоне-2011/2012 соперники обменялись результативными ничьими на групповом этапе Лиги Европы (1:1, 3:3), а в сезоне-2015/2016 киевляне дважды обыграли оппонента (2:0, 1:0).

Стартовые составы:

Маккаби Тель-Авив: Мишпати – Эйтор, Камара, Асанте, Ревиво – Перец, Белич, Сисскоко, Мадмон, Давида – Джезекель

Запасные: Мелека, Шломо, Гроппер, Маледе, Стоич, Бен-Харош, Ледерман, Ной, Абу-Фархи, Шахар, Бен-Амо, Николаеску

Динамо: Нещерет – Караваев, Биловар, Михавко, Вивчаренко – Михайленко, Шапаренко, Пихаленок, Ярмоленко, Волошин – Ванат

Запасные: Моргун, Игнатенко, Попов, Бражко, Торрес, Кабаев, Буяльский, Захарченко, Герреро, Дубинчак, Пономаренко

Маккаби Тель-Авив принимает в Сербии и тоже влетел Пафосу – Динамо надо реабилитироваться за ЛЧ, что говорит Цыганык