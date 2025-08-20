Маккаби Тель-Авив и Динамо Киев встретятся уже завтра, 21 августа, в матче квалификации Лиги Европы. Где смотреть встречу подскажет "Футбол 24".

Матч Маккаби Тель-Авив – Динамо состоится в сербском городе Бачка-Топола на ТСЦ Арена, начало в 21:00 по киевскому времени.

Динамо приобрело права на показ матча, поэтому игру покажут бесплатно в прямом эфире на телеканале 2+2. Также можно посмотреть и на Киевстар ТВ. Стоит добавить, что в случае победы в противостоянии киевляне выйдут в основной этап Лиги Европы, а вот в случае неудачи будет выступать в основном турнире Лиги конференций.

Напомним, Динамо прошло мальтийский Хамрун Спартанс во втором этапе квалификации Лиги чемпионов, однако в следующем этапе киевлян ждал кипрский Пафос, который и выбил "бело-синих" в Лигу Европы. Интересно, что в Маккаби в этой квалификации были те же соперники: вылет от Пафоса в Лиге чемпионов и победа над Хамруном в Лиге Европе.

