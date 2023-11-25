Маккаби Тель-Авив и Заря сыграют перенесенный матч 3-го тура Лиги конференций. Составы команд и онлайн-трансляция – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Лиги конференций Маккаби ТА – Заря начнется в 17:30 по киевскому времени. Многострадальный поединок, отложенный из-за кровавого октябрьского вторжения террористов ХАМАС на территорию Израиля, сыграют в Сербии, на небольшом стадионе TSC Arena города Бачка-Топола. Украинский клуб не имеет права на ошибку – еще одно поражение прямому конкуренту лишит практически всех шансов на евровесну.

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Прямую трансляцию матча Маккаби ТА – Заря смотрите на платформе MEGOGO. Текстовую трансляцию проведет Футбол 24.

Стартовые составы

Маккаби ТА: Москера – Коэн, Лукассен, Саборит, Ревиво – Перец, ван Оверем, Каниховский – Битон, Захави, Милсон

Заря: Турбаевский – Алефиренко, Батагов, Джордан, Снурницын – Кирюханцев, Мичин, Чурко, Нагнойный, Антюх – Герреро

Маккаби Тель-Авив – Заря: анонс матча Лиги конференций