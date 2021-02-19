Лидер Шахтера Тарас Степаненко отметил положительные и отрицательные моменты в игре своей команды против Маккаби Тель-Авив (2:0).

"Во второй половине игры соперник побежал вперед, мы немного остановились, иногда допускали ошибки. Игра показала, что нам еще нужно работать, пока мы еще не в оптимальном игровом тонусе.

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Мне понравилось как мы начали матч, все было под нашим контролем, демонстрировали хороший прессинг, играли лучше. После забитого мяча немного расслабились, поэтому второй гол был очень важным.

Идеальный результат? Только тот, который поможет нам пробиться в следующий раунд турнира. Пока мы ожидаем ответный матч, еще ничего не решено", – сказал Степаненко в эфире ТК Футбол 2.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Маккаби Тель-Авив состоится 25 февраля.

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