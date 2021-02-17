"Очень необычный матч. Я приехал в свою страну, где много моих друзей. Однако, главная цель завтра – представить себя и Шахтер как можно лучше и достичь того результата, который мы хотим.

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В Шахтер я попал два года назад. Мне было 19, но уже тогда я выступал в национальной команде своей страны. Однако работа и тренировки с выдающимися футболистами и тренерами повлияли на мой статус в сборной Израиля. Считаю, я стал играть значительно лучше – это результат постоянной работы в клубе высокого уровня, которым является Шахтер.

Мистер Каштру только что сказал мне на ухо, что еще не принял решение о стартовом составе. Однако, как и любой другой игрок нашей команды, я надеюсь выйти с первых минут и проявить себя наилучшим образом.

Я еще не видел родителей, но надеюсь, что утром в день игры буду иметь такую ​​возможность. Знаю, что в Тель-Авиве было 21-23 градуса тепла, тогда как в Киеве был мороз ниже 10 градусов. Когда мы прилетели сюда, погода резко изменилась на ту, что вы можете наблюдать сейчас. Хочется верить, что она улучшится. В любом случае меня интересует только завтрашний матч", – цитирует Соломона официальный сайт дончан.

Заметим, противостояние между украинской и израильской командами состоится уже завтра, 18 февраля. Начало матча в 22:00 по Киеву.

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