"В последние 10 минут мы, возможно, действительно немного сдали. Но это нормально – из-за замен и других остановок темп игры где-то замедлился. В то же время Шахтер продолжал создавать моменты. В то время мы больше оборонялись, но создали возможности для Коноплянки и Фернандо. Хочу поздравить команду. Почти весь матч мы тотально превосходили соперника.

Что касается Манора Соломона в стартовом составе, то у нас есть Мудрык, Тете, Тайсон и Коноплянка, которые тоже могут сыграть на флангах. Соломон хорошо отработал, я доволен им. Он был свежим, ведь в последнем матче получил мало времени. Именно поэтому ему сегодня хватило силы показать себя. Он прекрасно играет на фланге, входит в свободные зоны и подает на партнеров. У него были определенные проблемы, но я доволен его игрой. Поздравляю Соломона и всех наших футболистов, а также тех, кто поддерживал Шахтер.

Маккаби Тель-Авив – Шахтер – 0:2 – видео голов и обзор матча

Мы были очень безопасной командой и контролировали игру. Мы совсем не давали Маккаби шансов добраться до наших ворот, а в первом тайме имели владение мячом более 70%. Кроме двух-трех угловых у них ничего не было, а мы имели еще моменты. Степаненко прекрасно играл в опорной зоне, Мораес оттягивал защитников соперников, это открывало нам свободные зоны. Во всех трех секторах у Шахтера все получалось – именно так мы забили первый мяч. Когда соперник оборонялся всей командой, то сложно находить свободные зоны. Когда Маккаби пошел в атаку в конце игры, в этом плане Шахтеру стало легче.

Коноплянка? Он, как и другие игроки этого амплуа, провел замечательные сборы. Все готовы на 100%. Когда мне надо выбрать двух вингеров в старт, то мне сложно. Шахтер хорошо обеспечен фланговыми хавами. Тете, Коноплянка, Тайсон и Соломон хорошо проявляют себя. Не стоит забывать, что мы играли против команды, которая не проигрывает уже 10 матчей в своем чемпионате, но нам удалось их обыграть, сломав эту серию. Могу поздравить с этим абсолютно всю нашу команду. Это хорошо, что Шахтер везет домой победу, ведь впереди еще ответный матч", – рассказал Каштру в эфире YouTube-канала Шахтера.

Шахтер одержал комфортную победу над Маккаби в Тель-Авиве