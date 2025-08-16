УЕФА обнародовал список судей, которые будут работать на матче между Маккаби и Динамо.

Первый матч между Маккаби Тель-Авив и Динамо в квалификации к Лиге Европы состоится в четверг, 21 августа. На своем официальном сайте УЕФА обнародовал имена арбитров, которые будут обслуживать встречу.

Динамо заинтересовалось экс-игроком Реала, которого связывали с Металлистом 1925

Главным арбитром будет 39-летний Георгий Круашвили. Он работает на международном уровне с 2015 года. Среди самых больших достижений в судейской карьере Георгия – работа на финале Евро-2021 (U21) между молодежными сборными Германии и Португалии (1:0).

Круашвили будут помогать Леван Варамишвили, Георгий Еликашвили. За VAR будет отвечать Сезар Сото Градо из Испании.

К слову, Круашвили дважды пересекался с украинскими командами. В сезоне 2019/20 он работал на матче Шахтера U-19 против загребского Динамо U-19 (1:1) в Юношеской лиге УЕФА, а в кампании 2020/21 зафиксировал поражение Зари от Браги (1:2) на групповом этапе Лиги Европы.

Эпицентр – Динамо: анонс матча УПЛ