Динамо может ощутить весь гнев сербских болельщиков, даже не играя против команд этой страны.

Вчера, 14 августа, стало известно, что соперником Динамо в плей-офф квалификации Лиги Европы станет Маккаби Тель-Авив.

"Большой клуб с европейскими традициями": соперник Динамо опасается будущего поединка в Лиге Европы

По информации пресс-службы Динамо, первый поединок состоится 21 августа в сербском городе Бачка-Топола на стадионе TSC Arena, где израильский клуб проводит свои домашние квалификационные матчи еврокубков. Ответный матч запланирован на 28 августа и пройдет на Арена Люблин в польском Люблине.

Команда, которая проигрывает по сумме двух встреч, продолжит евросезон в Лиге конференций 2025/26. Напомним, что в прошлом сезоне Маккаби Тель-Авив стал чемпионом Израиля.

