"Мы всегда нацелены на собственную игру, на борьбу. На самом деле было очень сложно. Моменты, которые мы создали, должны перенести и в следующую игру. Однако, 0:2 дома – не лучшая позиция. Мы старались сохранять организацию и создавать моменты впереди. На определенном этапе это удавалось: мы не позволяли сопернику забить и сами создавали возможности на контратаках.

Маккаби Тель-Авив – Шахтер – 0:2 – видео голов и обзор матча

Не говорю, что это были стопроцентные голевые моменты, однако возможности. Я доволен этим отрезком, характером, тем, как команда выглядела физически. Однако немного расстроен, что мы так и не нашли тот шанс, который завершился бы нашим голом. С теми возможностями, которые были во втором тайме, мы могли сравнить, и завершить матч со счетом 1:1.

Первый гол Шахтера? Мы обсуждали эту ситуацию. Видели, как Тайсон делал это в предыдущем матче, знали, что так будет, говорили на эту тему. Это не должно было стать сюрпризом, однако так произошло", – приводит слова ван Леувен официальный сайт Шахтера.

Напомним, "горняки" обыграли Маккаби в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы (2:0). Ответный матч запланирован на 25 февраля, начало в 19:55.

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