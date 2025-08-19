– Несколько дней прошло после Пафоса. Если вспоминать этот матч, что произошло, почему не удалось Динамо навязать свою игру киприотам во втором поединке? Потому что очень вяло выглядели киевляне.

– Да, если честно, конечно, уже прошло время, но если возвращаться назад, то можно сказать – провалили игру. Проиграли и много борьбы. Тактически не могу сказать, что прям сильно, ну, может немного. Но самое главное – они, как по мне, были свежее и в борьбе сильнее нас. Просто переехали нас, можно так сказать.

– Вы получили и критику, и холодный душ в плане результата. Сейчас с Маккаби надо исправлять ситуацию.

– Да, конечно, надо исправлять ситуацию, надо проходить. Но Маккаби – очень хорошая команда. Когда они играли против Пафоса, если честно, на меня они выглядели сильнее. Посмотрим, как оно будет, и будем тщательно готовиться к Маккаби. Тем более, что не будет тура между играми еврокубков. И будем готовиться, – сказал Пихаленок в эфире сказал Пихаленок в эфире Профутбол Digital.

К слову, первый матч между Маккаби Тель-Авив и Динамо в квалификации Лиги Европы состоится в четверг, 21 августа. Команда, которая проигрывает противостояние по сумме двух матчей, продолжит евросезон в Лиге конференций 2025/26.

